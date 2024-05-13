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هاليفي للإسرائيليين: أنا من أرسلت أبناءكم ليموتوا في المعركة

13
MAY
2024
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أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تحمله مسؤولية فشل الجيش في حماية مواطنين إسرائيليين في 7 من أكتوبر خلال هجوم حركة حماس.
 
وقال هاليفي في كلمة ألقاها خلال ما يسمى بـ"ذكرى الشهداء": "أنا القائد الذي أرسل أبناءكم وبناتكم إلى المعركة التي لم يعودوا منها، وإلى المواقع التي اختطفوا منها".
 
من جهة أخرى كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وجه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لفشله في تطوير ما يسمى باستراتيجية الحرب.
 
وكان هاليفي قد أعلن سابقا عن تعيين فريق للتحقيق في الأحداث التي أدت إلى هجوم حماس المفاجئ يوم 7 أكتوبر.
 
غير أنه تقرر لاحقا تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة هجوم حماس، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.
 
واحتجز مسلحون بقيادة حماس 253 شخصا خلال هجوم 7 أكتوبر، الذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
 
 وأطلق سراح بعض الرهائن خلال هدنة في نوفمبر، وينتظر إطلاق المزيد من الرهائن في حال التوصل إلى هدنة جديدة.
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