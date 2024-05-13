living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

13 وزيرا.. أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة

13
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوما بتشكيل بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح
 
وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة 13 وزيراً، وهم:
 
 
1. فهد يوسف سعود الصباح
 
نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ووزيراً للداخلية
 
2. شريدة عبد الله سعد المعوشرجي
 
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
 
3. الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي
 
نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط
 
4. عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري
 
وزيراً للإعلام والثقافة
 
5. الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
 
وزيراً للصحة
 
6. الدكتور أنور علي عبدالله المضف
 
وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار
 
7. الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني
 
وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي
 
8. عبد الله علي عبد الله اليحيا
 
وزيراً للخارجية
 
9. الدكتورة نورة محمد خالد المشعان
 
وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية
 
10. الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي
 
وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية
 
11. عمر سعود عبد العزيز العمر
 
وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات
 
12. الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان
 
13. الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة
 
وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب
 
وكان أمير الكويت قد أعلن، الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.
 
وينص الأمر الأميري على أن الأمير ومجلس الوزراء سوف يتوليان اختصاصات مجلس الأمة، على أن تصدر القوانين خلال هذه الفترة بمراسيم قوانين. 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   