اكثر من 100 غارة على جباليا واستشهاد طبيبين بقصف إسرائيلي على وسط القطاع

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أعلن الدفاع المدني في غزة، استشهاد طبيبين جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال الدفاع المدني في بيان اوردته "سكاي نيوزعربية":"انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما الى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، فجر اليوم، بعد استهداف طيران الاحتلال لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر طبية قولها إن شخصين استشهدا وأصيب 5 آخرون، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة، بعد إطلاق نار كثيف من الطيران الحربي الإسرائيلي "الأباتشي" على الاطراف الجنوبية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

واستهدفت 3 غارات اسرائيلية منازل للمواطنين في محيط مسجد حسن البنا بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، واعلنت مصادر طبية عن وصول شهيد و6 إصابات الى مستشفى المعمداني في المدينة.

وعلى الصعيد نفسه، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 100 غارة في أجواء مخيم جباليا خلال الساعات الماضية واستمرار التحليق المكثف والمنخفض لطائرات الاستطلاع.

كما استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.