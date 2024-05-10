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124.8 ألف مليونير في 5 مدن عربية.. الأغنى في الشرق الأوسط

10
MAY
2024
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 كشف تقرير جديد لشركة Henley & Partners ارتفاع عدد المليونيرات في 5 مدن بالشرق الأوسط إلى نحو 124.8 ألف مليونير.
 
وفي مدينة دبي بلغ عدد المليونيرات 72.500 مليونير. وبعد دبي، تمتلك أبوظبي ثاني أكبر تجمع لأصحاب الملايين في الشرق الأوسط وفقًا لتقرير هينلي آند بارتنرز، حيث يقيم 22.500 مليونير في العاصمة.
 
ومن بين أولئك الذين تبلغ ثروتهم الصافية مليون دولار أو أكثر، تم تصنيف 212 منهم على أنهم يملكون 100 مليون دولار أو أكثر، وفق صحيفة "The National".
 
كما أصبحت المدينة موطنًا لـ 15 مليارديرًا، وفقًا لشركة Henley & Partners.
 
ولإنشاء التقرير، تتتبع الشركة اتجاهات الثروة الخاصة وهجرة الاستثمار في جميع أنحاء العالم، وتستخدم مزود المعلومات العالمي New World Wealth.
 
وفي السنوات العشر الماضية، شهدت دبي نمواً بنسبة 78% في عدد المليونيرات، في حين زاد عدد المليونيرات في أبو ظبي بنسبة 75%. وفي الشارقة المجاورة، ارتفع عدد أصحاب الملايين بنسبة 95% خلال العقد الماضي، ويبلغ الآن عددهم 4100 مليونير.
 
وبالنظر إلى المنطقة، فقد زاد عدد المليونيرات أيضًا في مدينتي الرياض وجدة السعوديتين. وبعد أن شهدت زيادة بنسبة 40% خلال السنوات العشر الماضية، أصبحت الرياض الآن موطنًا لـ 18200 مليونير و8 مليارديرات. وفي جدة، يوجد 7500 مليونير، و8 مليارديرات، بحسب التقرير.
 
ولكن لا يزال هناك طريق يجب قطعه قبل أن تصبح دبي ضمن أفضل 10 مدن من حيث عدد المليونيرات (حاليًا، تحتل المرتبة 21). تحتل نيويورك المركز الأول في أغنى مدينة، حيث يعيش فيها 349.500 مليونير.
 
وبعد ذلك تأتي منطقة خليج سان فرانسيسكو بـ 305.700، وطوكيو بـ 298.300 وسنغافورة بـ 244.800. وتأتي لندن في المركز الخامس بـ 227 ألفًا.
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