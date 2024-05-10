حماس تستهدف "قوة هندسية" إسرائيلية.. وإصابة جنود

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أعلنت "كتائب القسام"، استهداف "قوة هندسية إسرائيلية" في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لإصابة 3 جنود إسرائيليين.

وقالت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة هندسية صهيونية مكونة من 3 آليات وحفار وعدد من الجنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

من جهته، أعلن المتحدث باسم جيش الإسرائيلي، الخميس، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين في الانفجار الذي وقع داخل نفق مفخخ.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إصابة الجنود الثلاثة "متوسطة".

والأربعاء، أعلنت "كتائب القسام" أنها تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شرق رفح، تزامنا مع توغل الدبابات والقوات الإسرائيلية في المدينة، وسيطرتها على الجزء الفلسطيني من معبر رفح، وقطع الطريق بين المعبر وطريق صلاح الدين، بعدما أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته "حماس" لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.