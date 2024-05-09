بعد التحقيق.. غرامة ضخمة من تركيا على شركة "ميتا" لهذا السبب

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فرض مجلس حماية المنافسة التركي غرامة على شركة "ميتا بلاتفورمز" قيمتها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار)، الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها فيسبوك وإنستغرام وواتساب وثريدز.

وفتح المجلس تحقيقا مع ميتا في ديسمبر بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي ثريدز وإنستغرام.

وطبق المجلس في مارس إجراء مؤقتا على ميتا بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.

وقالت ميتا الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتا ثريدز في تركيا امتثالا لذلك الأمر.

وورد في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين فيسبوك وإنستغرام وواتساب بموافقتهم، وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات.

وأضاف القرار أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقا، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام "مركز الحسابات" على المنصات.