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"من أموال السلطة الفلسطينية".. سموتريش يتهم نتنياهو بعرقلة مبادرة لخفض تكاليف المعيشة

9
MAY
2024
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اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة مبادرة لخفض تكاليف المعيشة من خلال الاستفادة من بعض الأموال التي حجبت عن السلطة الفلسطينية.
 
وقال سموتريتش: "للأسف، أنتم تمنعون تقدم القانون لأسباب غير واضحة. لا يمكن أن يكون الاهتمام بالسلطة الفلسطينية أكبر من الاهتمام بمواطني إسرائيل".
 
ويأتي الهجوم بعد يوم من تقرير، نفاه وزير المالية، ذكر أن الأخير يرفض الاجتماع مع نتنياهو لمناقشة تكاليف المعيشة، مستخدما القضية كوسيلة للمطالبة بشن هجوم على رفح أولا.
 
وانتقد سموتريتش مرارا تكتيكات الحرب الإسرائيلية في غزة، وطالب بعمل عسكري أكثر حسما وتنازلات أقل في محادثات صفقة الرهائن. ووصل إلى حد التهديد بالانشقاق عن الحكومة إذا تمت الموافقة على ما يسميه "صفقة الاستسلام".
 
ووفقا لشالوم يروشالمي، المحلل في موقع "زمان يسرائيل" العبري، فمن المرجح أن يحاول نتنياهو إلقاء اللوم على ارتفاع تكاليف المعيشة على سموتريش.
 
وحسب يروشالمي فإن نتنياهو ينظر إلى سموتريتش على أنه يهتم فقط بمستوطنات الضفة الغربية، بعد أن زعم أنه أبرم صفقة لتسليم إدارة اقتصاد البلاد إلى مسؤولي بنك إسرائيل وإلى دائرة الميزانية في الوزارة.
روسيا اليوم
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