بالفيديو: حادث مروّع في عُمان يوقع قتلى وجرحى

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شهدت سلطنة عُمان، يوم الأربعاء، حادثا مروعا أسفر على وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت شرطة عُمان السلطانية في منشور على حسابها في "إكس" إن "حادث تصادم بين شاحنة وأحد عشر مركبة نجم عنه ثلاث وفيات لمواطنين اثنين ووافد و15 إصابة مختلفة في ولاية لوى".

وأضافت الشرطة أن الحادث نجم عن "قيام سائق الشاحنة بالمسير عكس اتجاه السير".

ووفق الشرطة فإنه "جارٍ استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالوا إنها للحادث المروع، داعين السلطات العُمانية إلى اتخاذ إجراءات قاسية بحق المسؤول عنه.