كشف كواليس مقتل رجل أعمال إسرائيلي بالإسكندرية

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تحقّق السلطات المصرية في مقتل رجل أعمال يهودي يحمل الجنسية الكندية كان يقيم بمدينة الإسكندرية شمال العاصمة المصرية، بحسب ما أفادت وزارة الداخلية ووسائل إعلام مصرية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية ليل الثلاثاء الأربعاء أن "رجل أعمال كندى الجنسية يقيم بالبلاد بصفة دائمة تعرّض لحادث إطلاق نار جنائي بالإسكندرية بتاريخ 7 مايو".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "القتيل رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية"، مشيرة إلى أن "السفارة الإسرائيلية في القاهرة على اتصال مع السلطات المصرية التي تحقّق في ظروف القضية".

من جانبه، قال مصدر أمني إن كنديا "من أصل يهودي إسرائيلي "قُتل في إطلاق نار أثناء عملية سطو بمحافظة الإسكندرية شمال مصر وإن السلطات تحقق في الواقعة باعتبارها جريمة جنائية.

وأضاف المصدر الأمني لرويترز أن الواقعة حدثت "بدافع السرقة"، ولم يربط المصدر بين إطلاق النار والخلفية العرقية للمجني عليه.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية واقعة إطلاق النار وقالت إن الرجل مقيم دائم في مصر، ولم تذكر الوزارة ولا المصدر مزيدا من التفاصيل.

وتداول العديد من المستخدمين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا إلى مجموعة غير معروفة أطلقت على نفسها اسم "طلائع التحرير" أعلنت مسؤوليتها عن قتل "عميل إسرائيلي يتخذ من بعض الأعمال التجارية غطاء لممارسة نشاطه في جمع المعلومات وتجنيد ضعاف النفوس لصالح جهاز الموساد"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين.