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مصادر فلسطينية: إغلاق معبر رفح.. وشركة أميركية ستدير "كرم أبو سالم"

8
MAY
2024
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أشارت مصادر فلسطينية لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن واشنطن أبلغت السلطة الفلسطينية بأنه سيتم "إغلاق معبر رفح"، بعد سيطرة إسرائيل عليه من الجانب الفلسطيني.

وقالت المصادر إن شركة أميركية خاصة ستتولى إدارة معبر كرم أبو سالم، لحين تولي السلطة الفلسطينية المهمة من الجانب الفلسطيني.

وأعلنت إسرائيل سيطرة لواء دبابات على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وتقدمه ضمن هجومه على المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان حماس يوم الإثنين قبول اقتراح مصري قطري لوقف إطلاق النار، تقول إسرائيل إنه "لا يلبي مطالبها الأساسية".

وكانت صحيفة "هآرتس" قد أشارت إلى أن إسرائيل وعدت الولايات المتحدة ومصر بـ"العمل فقط" في الجزء الشرقي لمدينة رفح في غزة، وعدم الإضرار بالبنية التحتية.

ووفق التقرير ذاته، فإن الخطة الإسرائيلية في رفح تقضي بالتركيز على سحب السيطرة على معبر رفح من حركة حماس، بهدف "منع تهريب الأسلحة والسلع المحظورة الأخرى"، حسب وجهة النظر الإسرائيلية.

وأضافت "هآرتس" أن إسرائيل تسعى إلى نقل السيطرة على معبر رفح إلى شركة أمنية أميركية خاصة، بعد أن ينهي الجيش الإسرائيلي "عمليته العسكرية المحدودة" هناك.

وأبرزت أن المفاوضات جارية مع الشركة، التي لم يتم كشف اسمها، التي توظف جنودا أميركيين سابقين من النخبة.

 

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