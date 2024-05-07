الإعلام العبري يتساءل: من هو إبراهيم العرجاني الذي عين رئيسا لاتحاد القبائل في سيناء؟

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سلطت قناة "i24NEWS" الإخبارية الإسرائيلية، الضوء على الاتحاد الجديد الذي تم تدشينه مؤخرا في مصر تحت اسم اتحاد قبائل سيناء وزعيمه إبراهيم العرجاني.

وقالت القناة العبرية إنه وفقا للمعلومات التي استطاعت الحصول عليها، فإن "هذا الاتحاد يهدف إلى تمثيل القبائل العربية على المستوى المحلي والدولي، والتنسيق بينها وتعزيز التعاون فيما بينها، وحل النزاعات بينها، والمشاركة في جهود التنمية في شبه جزيرة سيناء".

وأضافت القناة أن "توحيد جهود القبائل العربية في مصر يعد "خطوة تاريخية" لتعزيز الاستقرار في سيناء"، مشيرة إلى أنه "تم تعيين الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية في الأول من مايو 2024".

وتابعت: "يأتي تعيين العرجاني، وهو شيخ قبيلة الترابين إحدى كبرى قبائل سيناء، ورجل أعمال ناجح، وشخصية عامة مصرية بارزة، ثقة من الدولة المصرية في دور القبائل العربية في دعم جهود الاستقرار في سيناء".

وأضافت "i24NEWS" أن تعيين العرجاني "يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، من خلال توحيد جهود القبائل العربية مع باقي مكونات المجتمع المصري".

وأشارت إلى أن "هذا الاتحاد سيلعب دورا هاما في دعم جهود التنمية في سيناء، من خلال مشاركة القبائل العربية في المشروعات التنموية المختلفة".

وقالت: "سيواجه الاتحاد بعض التحديات، مثل توحيد صفوف القبائل العربية وكسب ثقة أبناء سيناء والتنسيق مع الدولة المصرية".

وأضافت: "مع ذلك، فإن مستقبل اتحاد القبائل العربية يبدو واعدا، خاصة في ظل قيادة الشيخ "إبراهيم العرجاني"، الذي يتمتع بخبرة واسعة ونظرة ثاقبة ودعم من الدولة المصرية".

وكانت القبائل العربية في سيناء، أعلنت إطلاق اتحاد القبائل العربية، خلال مؤتمر بقرية العجرة، جنوبي رفح في شمال سيناء الأربعاء الماضي.

وأثار تعيين إبراهيم العرجاني، رئيسا لاتحاد القبائل العربية في سيناء، تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والمهندس إبراهيم العرجاني، 53 عاما، من الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وشيخ من مشايخ قبيلة الترابين.

عينه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر من العام الماضي بمرسوم جمهوري، عضوا بالجهاز الوطني لتنمية سيناء.

ويعتبر العرجاني، أحد رجال الأعمال المصريين، وهو رئيس مجلس إدارة "مجموعة شركات أبناء سيناء"، و"شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار"، و"شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة"، ورئيس مجلس أمناء "مؤسسة سيناء للخير والتنمية الاقتصادية".