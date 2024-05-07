رمي قاصر بسكين على مستوى الرأس شمال شرق الجزائر

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أصدرت محكمة العلمة بولاية سطيف شمال شرق الجزائر يوم الاثنين، بيانا بخصوص تعرض قاصر للرشق بسكين من طرف أحد الأشخاص على مستوى الرأس، ما استلزم إجراء عملية جراحية دقيقة.

وجاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة الرأي العام، أنه بتاريخ 02 مايو 2024 تعرض قاصر للرشق بسكين من طرف أحد الأشخاص".

وفي تفصيل القضية، أشار البيان إلى أن "السكين بقي مغروسا على مستوى رأس القاصر مما استلزم إجراء عملية جراحية دقيقة".

كما أكدت ذات الهيئة القضائية أنه وعلى "إثر ذلك تم فتح تحقيق من طرف أمن دائرة العلمة ليتم توقيف الفاعل بتاريخ 03 مايو، وتقديمه أمام النيابة".

هذا ووجهت للمتهم "جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار"، وبعد استجوابه من قاضي التحقيق أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.