الجيش الإسرائيلي يقر بمقتل جنديين على الحدود مع لبنان

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل جنديين في شمال البلاد أمس الاثنين، يبدو أنهما سقطا جراء هجوم لحزب الله.

وأشار موقع الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم إبلاغ ذوي الجنديين القتيلين اللذين سقطا في شمال إسرائيل.

وكان حزب الله هاجم أمس شمال إسرائيل بطائرة مسيرة، بالقرب من "المطلة".

وبينما تعترف إسرائيل بمقتل جنود لها في معارك غزة، فإنها لم تعترف إلا بمقتل عدد محدود من جنودها في شمال البلاد، وهو ما ينفيه حزب الله ويؤكد مقتل العشرات من الجنود في القصف الذي ينفذه على المناطق الحدودية الشمالية لإسرائيل.

وكانت إسرائيل اعترفت أمس بمقتل جندي رابع جراء هجوم شنته حماس أول أمس الأحد على معبر كرم أبو سالم.

وارتفع عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 612، بينهم 267 منذ بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي، فيما أصيب ما يصل إلى 3344 جنديا وضابطا آخرين، بينهم 1609 منذ بدء العمليات البرية.