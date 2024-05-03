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الإمارات.. المركز الوطني للأرصاد يوضح حالة الطقس في البلاد

3
MAY
2024
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شهدت عدة مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة أمطارا غزيرة إلى متوسطة وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وأوضحت الأرصاد الجوية حالة الطقس التي تمر بها البلاد يومي الجمعة والسبت.
 
الإمارات.. المركز الوطني للأرصاد يوضح حالة الطقس في البلادالسلطات السعودية والإماراتية تتخذ إجراءات عاجلة بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)
وأكد المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر مناطق متفرقة بالإمارات حتى يوم غد، بالحالة الجوية التي تشهدها الدولة منذ بداية الأسبوع، "نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي من الشمال الغربي، وتيار هوائي في طبقات الجو العليا، مع تقدم تشكلات مختلفة من السحب، تخللتها سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع البرق والرعد أحيانا، وسقوط بعض البرد".
 
وتوقع المركز أن "تقل كميات السحب اليوم وغدا، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون غزيرة على بعض المناطق الجنوبية والشرقية".
 
وأوضح أن "طقس اليوم يكون صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحيانا على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية التي قد يصاحبها سقوط أمطار".
 
وذكرالمركز أن الطقس "يصبح رطبا ليلا حتى صباح غد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وتكون مثيرة الغبار".
 
وأفاد المركز بأن الطقس غدا يبقى صحوا إلى غائم جزئيا، وغائم أحيانا على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.
 
وشهدت الإمارات منذ يومين، طقسا غير مستقر، واتخذت السلطات عدة إجراءات بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة لعدة أيام.
 
وأوصت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتفعيل نظام الدراسة عن بعد لأمس الخميس واليوم الجمعة، لجميع المؤسسات التعليمية.
روسيا اليوم
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