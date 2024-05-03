6 قتلى وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

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قتل عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف إسرائيلي على رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن القصف استهدف منزلا في حي الزهور بمدينة رفح مما اسفر عن مقتل ستة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالقرب من خيام النازحين في حي تل السلطان غربي رفح، فيما أصيب تسعة آخرون في قصف استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت "وفا" إن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر وصل إلى 34596 قتيلا، وإصابة 77816 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.