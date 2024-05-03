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هذا ما يريده السنوار.. صفقة وقف الحرب تقف عند 3 مطالب محددة

3
MAY
2024
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أفاد وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر لم تسمها بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار حدد ثلاثة مطالب محددة تقف عندها حاليا صفقة وقف إطلاق النار.
 
ووفق موقع i24 News، فإن السنوار ما زال يطالب  بوقف غير مشروط للحرب، ويبدي اعتراضات أخرى على الاتفاق.
 
وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حماس تطالب بـ:
 
ضمانات مكتوبة لوقف الحرب
   
تعارض مطلب إسرائيل بمنع عودة الأسرى المحررين إلى الضفة الغربية
   
تطالب حركة حماس، وفق الموقع العبري، بتوضيحات بشأن أنواع المواد المسموح بإدخالها في إعادة إعمار قطاع غزة".
 
ويوم الأربعاء، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن السنوار، "يتصرف كأنه زعيم تاريخي للعالم الإسلامي وليس لفلسطين فحسب".
 
ونقلت الإذاعة عن آفي يسسخروف، المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "السنوار يعرف كيف يتعامل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
 
وأوضح يسسخروف، أن السنوار، لا يتعجل إنهاء الاتفاق مع إسرائيل، لأنه يعلم تداعيات هذا الاتفاق بالنسبة لحكومة نتنياهو”، وذلك بشأن الصفقة المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس
 
وكان مصدر مصري رفيع المستوى قد كشف، عن "استمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة".
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