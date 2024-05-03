إصابة 8 جنود سوريين في غارة إسرائيلية على أهداف بِمحيط دمشق

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أصيب ثمانية جنود سوريين بجروح جراء غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي على أهداف بمحيط العاصمة دمشق.



كما أسفر الهجوم عن وقوع خسائر مادية بحسب مصدر عسكري سوري.



ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر العسكري: "حوالي الساعة 05: 22 تاريخ 5/2 /2024 شن الجيش الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية."

يأتي هذا في الوقت الذي قال مصدر من جماعة موالية لإيران، إن مسلحين شنوا هجوما على هدفين في إسرائيل بصواريخ كروز من طراز الأرقب انطلاقا من الأراضي العراقية.



وأضاف المصدر إن الهجوم هو الأول من نوعه الذي يستهدف تل أبيب من قبل الجماعة في العراق.