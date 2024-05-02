مصر.. كبير الأطباء الشرعيين الأسبق يتحدث عن أسباب وفاة الرئيس محمد مرسي

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تحدث كبير الأطباء الشرعيين الأسبق في مصر الدكتور أيمن فودة عن أسباب وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

مصر.. كبير الأطباء الشرعيين الأسبق يتحدث عن أسباب وفاة الرئيس محمد مرسيمفتي مصر يشن هجوما على الإخوان المسلمين وسيد قطب

وفي مقابلة مع موقع "صدى البلد"، أوضح الدكتور أيمن فودة أن محمد مرسي كان مريضا في الفترة الأخيرة ويعناني من مرض السكري.

وأضاف فودة أن محمد مرسي كان لديه ورم في الدماغ استأصله وكان لديه تصلب بشرايين القلب ومات أمام الناس خلال جلسة محاكمته من جراء الانفعال بسبب السكري والضغط على الاغلب، مؤكدا أن وفاة مرسي لا يوجد بها تشكيك.

وبين فودة أن وفاة مرسي داخل المحكمة أثناء محاكمته أكبر دليل على عدم وجود شبهة في وفاته.