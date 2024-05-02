رواية "موجعة" من غزة.. وحديث عن "المقابر الجديدة" في رفح

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تكلم المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، لصحيفة "الغادريان" عن هول ما رأى خلال زياراته إلى رفح التي تقف على أعتاب هجوم بري إسرائيلي متوقع في حال لم يتم الاتفاق على هدنة بين إسرائيل وحماس.

وقال إلدر في حديثه للصحيفة:

خلال ثلاث زيارات إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى الأوروبي داخل رفح، رأيت العديد من الأطفال يشغلون نفس السرير، يموتون على الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها الأطباء.

أدت الغارات الجوية الإضافية هذا الأسبوع في رفح إلى مقتل المزيد من المدنيين البالغين والأطفال.

في 31 أكتوبر، وصفت منظمة اليونيسيف غزة بأنها مقبرة للأطفال، وفي الشهر الماضي رأيت مقابر جديدة في رفح.

سوف ينهار معبر رفح إذا تم استهدافه عسكرياً، هناك أكثر من 1.4 مليون مدني يعانون من ظروف مزرية.

هناك نقص شديد في إمدادات المياه، ليس فقط لأغراض الشرب ولكن أيضا للصرف الصحي.

يوجد في رفح مرحاض واحد تقريبا لكل 850 شخصا.

خلال السنوات العشرين التي قضيتها مع الأمم المتحدة، لم أشهد قط دمارا مثل ذلك الذي رأيته في مدينتي خان يونس ومدينة غزة.