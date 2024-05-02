هاليفي: قواتنا تستعد لهجوم في الجبهة الشمالية

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قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، الأربعاء، خلال جولة لتقييم الوضع على الحدود اللبنانية إن "إسرائيل تجهز لهجوم في الجبهة الشمالية".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن رئيس الأركان أجرى الأربعاء، جولة وتقييم للوضع على الحدود اللبنانية مع قائد القيادة الشمالية اللواء أوري غوردين، وقائد الفرقة 146 وقادة آخرين.

وهددت إسرائيل، الثلاثاء، بـ"احتلال مناطق واسعة" في جنوب لبنان، إذا لم ينسحب حزب الله من المنطقة.

ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة" معه.

وتابع كاتس: "إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية".

ولوحت إسرائيل بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان حتى يتمكن آلاف الإسرائيليين من العودة إلى المنطقة من دون خوف من الهجمات الصاروخية.