نحو نصف الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة.. فورا

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ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن أكثر من نصف الإسرائيليين وبنسبة تصل إلى 58%، يعتقدون أن على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يستقيل على الفور، بينهم 28% صوتوا للكتلة التي تدعم نتنياهو في الانتخابات، وذلك حسب استطلاع رأي.

وقالت الصحيفة إن 48% من الإسرائيليين يعتقدون كذلك أن على وزير الدفاع يوآف غالانت أن يستقيل فورا، بينما يعتقد 50% من الإسرائيليين أن على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أن يستقيل أيضاً، كما يعتقد و56% أنه يجب على رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" أن يستقيل.

وقال 54% من المستطلعين إنه يجب إجراء الانتخابات في وقت مبكر، فيما قال أكثر من الثلث، أي ما نسبته 37%، إن على الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت مغادرة الحكومة.

الانتخابات الجديدة

إلى ذلك، وجد الاستطلاع أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية بزعامة بيني غانتس سيحصل على 31 مقعدًا؛ والليكود على 18، وحزب "يش عتيد" على 15، وشاس، وإسرائيل بيتنا، وعوتسما يهوديت على 10 مقاعد؛ وحزب يهدوت هتوراة على 8، وحداش، والقائمة العربية الموحدة على 5، وميرتس والحزب الصهيوني الديني على 4 مقاعد.

وستترك نتائج الاستطلاع للكتلة التي تدعم نتنياهو حالياً 50 مقعداً والكتلة المحيطة بغانتس ويائير لابيد بـ65.

حزب جديد

وتقول الصحيفة إنه في الوضع النظري الذي سيشكل فيه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وعضو الكنيست جدعون ساعر حزباً جديداً، فسيحصل على 18 مقعداً.

بالمقابل ستتراجع حصة حزب الوحدة الوطنية إلى 22 مقعداً، وعدد مقاعد الليكود إلى 16؛ ومقاعد حزب "يش عتيد" إلى 11، وسيحصل حزب العمل على 6 مقاعد إذا سيطر يائير جولان عليه.

استطلاع هيئة البث

وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن حزب الوحدة الوطنية سيحصل على 29 مقعداً، والليكود على 21؛ وحزب "يش عتيد" على 15؛ وإسرائيل بيتنا على 11 مقعدا.

وحسب الاستطلاع فإن حزب شاس سيحصل على 10 مقاعد، وعوتسما يهوديت على 9، وحزب يهودية التوراة على 7، وستترك نتائج الاستطلاع للكتلة التي تدعم نتانياهو حالياً 52 مقعداً، والكتلة المحيطة بغانتس ولابيد 63.