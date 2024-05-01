living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعدام "قاتل البحيرة" في مصر..كيف يرى القانون جرائم رد الفعل؟

1
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصدرت محكمة جنايات دمنهور في مصر حكما بالإعدام على شخص والمؤبد لآخر، بتهمة ارتكاب جريمة قتل انتقاما من منشور للضحية على "فيسبوك"، من دون الأخذ في الاعتبار دوافع الجناة وما إذا كانت جريمتهم تمت كرد فعل.
 
وحسبما نشرت صحف محلية مصرية، فإن الواقعة تعود إلى شهر يوليو 2023، حيث نشر المجني عليه منشورا على "فيسبوك" اعتبره الجناة مهينا، فتربصا به وأطلقا النار عليه ما أدى لوفاته وإصابة شخص كان برفقته.
 
وتثير هذه القضية التساؤلات حول المساحة التي يمكن للقانون أن يُطبق فيها على الجناة، الذين ارتكبوا جرائم كرد فعل سريع على تعرضهم لما يعتبرونه إهانات، شكلت دوافع لجرائمهم.
 
وتقول المستشارة القانونية والمحامية بالاستئناف دينا المقدم، إن "الاستفزاز ليس مبررا لارتكاب أي جرائم، وردود الفعل يتم العقاب عليها قانونيا من دون أي تخفيف".
 
وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن هناك شروطا يجب توافرها لتخفيف العقوبة، أبرزها:
 
فقدان الأهلية جزئيا أو كليا.
فقدان الإدراك.
ارتكاب الجريمة تحت التهديد أو بسبب الإرغام عليها.
التحريض.
الدفاع عن الحياة الخاصة.
 
كما لفتت إلى استحالة تخفيف العقوبات على شخص ارتكب جريمة لمجرد استفزازه، إلا أن قاضي الجنايات قد تكون لديه قناعات يمكن أن تخفف العقوبة بنسبة بسيطة جدا حال اقتناعه أن الجاني ارتكب الجريمة بعد وضعه في ظرف خارج عن إرادته.
 
كما بينت المحامية بالاستئناف أن تخفيف مثل هذه العقوبات يكون في أضيق الحدود، وفي ظروف معينة يراها القاضي كأن يكون الجاني طالبا جامعيا أو شخصا ليس لديه سوابق جنائية.
 
سبق الإصرار والترصد
 
وذكرت أنه "لا يوجد شيء في القانون يسمى برد الفعل العصبي أو ما يعرف بالاستفزاز، لكنها عادت لتؤكد أن بعض الجرائم تحتاج لشروط معينة لإثبات سبق الإصرار والترصد مثل النية وتوقيت الجريمة وطريقة تنفيذها".
 
وتابعت: "الجاني قد يرتكب جريمة القتل أو الضرب بسب غضبه الشديد نتيجة استفزاز المجني عليه له، لكن هذا الاستفزاز ليس سببا للبراءة مهما كانت درجته، لأن الغضب الشديد لا ينفي القصد الجنائي سواء العام أو الخاص".
 
وبحسب المستشارة القانونية، فإن "ثبوت استفزاز المجني عليه للجاني، مهم للغاية في إثبات انتفاء الإصرار والترصد في جرائم القتل، كما أنه سبب لتخفيف العقوبة في جرائم الجرح والضرب، فوجود حالة من حالات الاستفزاز يعتبر عذرا مخففا للعقوبة لكن لا تترتب عليه البراءة، مهما كان حال ودرجة هذا الاستفزاز".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   