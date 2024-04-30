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جريمة تعنيف في سوريا.. أب وزوجته يعذبان طفلا بطريقة "بشعة"

30
APRIL
2024
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كشفت الداخلية السورية، يوم الإثنين، تفاصيل صادمة تتعلق بحادثة تعذيب طفل من قبل والده وزوجته.
 
وقالت الداخلية السورية في منشور على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "ورد بلاغ إلى شرطة منطقة طرطوس بدخول طفل يدعى (خليل. أ) مواليد 2018 إلى المشفى إثر تعرضه للضرب وإصابته بحروق في قدميه".
 
وأضاف البيان: "حضرت على الفور دورية من شرطة المنطقة إلى المشفى وبعد تلقي الطفل العلاج اللازم وسؤاله عن الحادثة أكد قيام والده وزوجته بضربه وتعذيبه وربطه ضمن المنزل حيث تمكن من الهرب وتم إسعافه إلى المشفى من قبل مركبة عابرة".
 
ووفق البيان فقد تم "إلقاء القبض على كل من والد الطفل المدعو (حيان. أ) وزوجة والده المدعوة (مها. أ)".
 
وبالتحقيق مع المتهمين، قالت الداخلية السورية إنها "اعترفا بقيامهما بتعذيب الطفل وضربه وحرق قدميه بالفحم بحجة سوء سلوكه".
 
واختتم البيان بالقول إن "التحقيقات ما زالت مستمرة معهما، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص".
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