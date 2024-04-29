أبو مرزوق: قادة حماس سيتوجهون إلى الأردن إذا غادروا قطر

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قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الأردن سيكون الوجهة المقبلة لقيادات الحركة في حال غادرت قطر.

وذكر أبو مرزوق في حديثه لقناة العالم الإيرانية:

هناك إشاعة أن قيادات حماس ستنتقل إلى العراق أو سوريا أو تركيا، كل هذه أجواء إعلامية فقط للضغط على القطريين.

إذا انتقلت قيادة حماس، وهو أمر غير قائم حاليا، فستنتقل إلى الأردن.

الأردن شعب مضياف وكريم ومؤيد للمقاومة الفلسطينية. ولنا علاقة جيدة مع النظام الأردني.

كما تحدث القيادي في الحركة عن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكثر من 6 أشهر، مضيفا:

الذي يقرر في قطاع غزة وفي مستقبل غزة هي حماس.. من غير المعقول أن تدخل إسرائيل 300 ألف جندي إلى غزة، وتفشل، ثم تأتي أي جهة أخرى لتقول كلمة الفصل في القطاع.

أميركا تستطيع إيقاف هذه الحرب، ومصر أيضا، لكن باتخاذ مواقف عملية.. نريد مواقف عملية.

على الأردن ومصر قطع العلاقات مع إسرائيل وطرد السفير. مواقف بهذه الحجم ستوقف العملية في رفح.