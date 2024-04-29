مقتل 13 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على رفح

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قال مسعفون إن 13 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت ثلاثة منازل في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحركة (حماس) أن عدد القتلى 15.

كذلك قتل عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلا غرب مدينة غزة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن 5 فلسطينيين قتلوا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطينيتين وعدد من المفقودين تحت الأنقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين.

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34454، غالبيتهم من الأطفال، والنساء، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77575 منذ بدء العملية، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.