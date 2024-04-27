مؤتمر البرلمان العربي ال6: اعتماد وثيقة عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي وإنشاء أنظمة إنذار مبكر لتقييم مخاطره

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أعلن المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اعتماد وثيقة بعنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي" لرفعها "إلى القادة العرب خلال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بمملكة البحرين في شهر أيار المقبل.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بحضور رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ورؤساء المجالس والبرلمانات الوطنية أو من يمثلهم.

ووفقا للبيان فقد تضمنت الوثيقة عددا من التوصيات والمرئيات البرلمانية التي يمكن أن تساهم في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية من بينها إقرار بنية تشريعية متطورة لوضع ضوابط استخدامات الذكاء الاصطناعي. كما طالبت بوضع استراتيجيات وخطط وطنية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

وشددت الوثيقة على "ضرورة إنشاء أنظمة إنذار مبكر للتقييم المستمر لمخاطر الذكاء الاصطناعي فضلا عن ترشيد الوعي المجتمعي بشأن تحديات ومخاطر الذكاء الاصطناعي"، مشددة على "ضرورة مراعاة خصوصية وثقافة وأخلاقيات المجتمعات العربية في استخدامات الذكاء الاصطناعي".

ودعت الى "ضرورة توطين صناعة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، بالإضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل البرلماني العربي".

ونوهت الوثيقة ب"أهمية المشاركة في الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي".