قصف حقل غاز في السليمانية ومقتل ثلاثة موظفين

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أفادت "سكاي نيوز عربية" في العراق بتعرض حقل غاز "كورمور" في مدينة "جمجال" بمحافظة السليمانية لقصف، لافتة إلى وقوع إصابات بشرية.

ونقل مراسل "سكاي نيوز عربية " عن قائمقام بلدة جمجمال قوله إن "الهجوم نُفّذ بطائرة ملغومة موجّهة عن بُعد أصابت مبنى قيد الإنشاء داخل حقل "كورمور للغاز".

وأوقف الهجوم على حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية إمدادات الغاز إلى محطات توليد الغاز في الإقليم، حسبما ذكرت وزارة كهرباء إقليم كردستان العراق.

ووفق ما ذكرت "فرانس برس"، فإن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة موظفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.