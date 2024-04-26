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سيناريو هوليودي.. سرقة 60 ألف دولار ومصوغات ذهبية بسطو مسلح على منزل بشمال العراق

26
APRIL
2024
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أفاد مصدر أمني عراقي بأن 3 أشخاص نفذوا سطوا مسلحا على منزل وسط كركوك (شمال البلاد) وسرقوا مبلغا ماليا يقدر بـ60 ألف دولار ومصوغات ذهبية تبلغ قيمتها نحو 38 ألف دولار.
 
وقال المصدر في تصريح لوكالة "شفق نيوز" يوم الثلاثاء، إن "ثلاثة مسلحين يستقلون سيارة حديثة نوع "تاهو" ذهبية اللون يرتدون ملابس سوداء اللون اقتحموا منزلا مدعين أنهم من مديرية مكافحة المخدرات، وقاموا باحتجاز أصحاب المنزل في غرفة صغيرة زاعمين بوجود مواد مخدرة في البيت.
 
وأضاف المصدر أن المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.
 
وبحسب رواية الأسرة، فإن أولئك المسلحين أخذوا مفاتيح الخزينة وسرقوا مبلغا ماليا يصل إلى 60 ألف دولار، و10 ملايين دينار عراقي (حوالي 7700 دولار)، ومصوغات ذهبية تقدر بـ50 مليون دينار عراقي (38 ألف دولار).
 
وذكر المصدر الأمني أن فريق التحقيقات الجنائية شرع بالتحقيق مع صاحب المنزل الذي قدم معلومات حول عملية السطو المسلح.
روسيا اليوم
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