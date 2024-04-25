بعد "فحوصات روتينية".. العاهل السعودي يغادر المستشفى

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خرج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز من المستشفى في جدة بعد ساعات من إعلان دخوله إليها لإجراء "فحوصات روتينية" طبية، بحسب ما أعلن الديوان الملكي، الأربعاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان أن الملك سلمان (88 عاما) "غادر هذا الاربعاء مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية".

وأظهر الإعلام الرسمي الثلاثاء مقاطع فيديو للملك سلمان وهو يحضر الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

صحة الملك سلمان

في مايو 2022، مكث العاهل السعودي أسبوعا في المستشفى في جدة حيث خضع لفحوصات طبية من ضمنها إجراء منظار للقولون و"قد كانت النتيجة سليمة"، على ما أفاد الديوان الملكي حينها.

كان الملك سلمان دخل المستشفى في الرياض في مارس 2022 لإجراء "فحوصات طبية" و"تغيير بطارية منظم ضربات القلب"، وفق وكالة الأنباء السعودية.

خضع في يوليو 2020 لعملية استئصال المرارة وأجريت له عام 2010 عملية لمعالجة انزلاق غضروفي في العمود الفقري.