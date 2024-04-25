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قبالة جربة.. تونس تنتشل 14 جثة لمهاجرين غير شرعيين

25
APRIL
2024
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انتشلت السلطات التونسية منذ نهاية الأسبوع الماضي جثث 14 مهاجراً غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء قبالة السواحل الجنوبية التونسية، وفق ما أفاد به متحدث قضائي الأربعاء.

وقال المدعي العام لمحكمة مدنين (جنوب) فتحي البكوش، لـ"فرانس برس" "بدأت الجثث في الظهور بالقرب من سواحل جزيرة جربة منذ الجمعة وبلغت الحصيلة 14 جثة غالبيتها من جنسيات دول جنوب الصحراء".

وتم التعرف على جثة تعود لمصري "وجدنا جواز سفره معه". ولم يتضح بعد سبب وفاة المهاجرين.

والثلاثاء أعلنت السلطات التونسية انتشال 22 جثة تعود إلى مهاجرين غير قانونيين قبالة سواحل محافظة صفاقس (وسط شرق)، على ما أفاد متحدث قضائي مرجحا أن تعود جنسياتهم الى دول من إفريقيا جنوب الصحراء.

وعثر على هذه الجثث على مراحل بميناء سيدي يوسف (قبالة سواحل صفاقس) منذ يوم السبت ويبدو أنها لأفارقة.

ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد محاولات الهجرة غير القانونية بحرا وتنتهي عادة بحوادث غرق وتتسب في مآس.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، قضى أكثر من 2498 شخصا عام 2023 في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية بطريقة غير قانونية، أي بزيادة بنسبة 75 بالمئة عن عام 2022.

وتؤرق ظاهرة الهجرة غالبية دول المنطقة المغاربية. والاثنين، أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية أنّهم اتّفقوا على العمل سوياً لمكافحة مخاطر الهجرة غير القانونية وتوحيد مواقفهم بشأن هذه الظاهرة.

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