إسرائيل تخلي بيت لاهيا شمالي غزة وتعتبرها "منطقة قتال خطرة"

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عمليات إخلاء جديدة في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والتي وصفها بأنها منطقة خطيرة للغاية.

وتتزامن عودة القتال لشمال قطاع غزة مع تقارير تفيد بفشل إسرائيل في تحقيق غاياتها من تلك الحرب، حيث أوضحت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن أهدافا مثل تحرير المحتجزين وتدمير حماس لا تزال بعيدة حتى وإن تسببت العمليات العسكرية في إضعاف الحركة.

الصحيفة كشفت أن تكتيكات الجيش الإسرائيلي في الحرب أدت لتكاليف باهظة خاصة فيما يتعلق بالمدنيين الفلسطينيين، والذين انتشر الجوع بينهم على نطاق واسع في غزة، فيما تستمر الخسائر العسكرية الإسرائيلية في الارتفاع، ولا يزال قرابة 133 من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وكشف التقرير أن قيادات حركة حماس لا تزال تتخفى في شبكة الأنفاق ومراكز العمليات تحت الأرض وتستطيع الحركة إعادة تشكيل نفسها بمجرد توقف القتال، وأن المقاومة المسلحة التي تواجهها إسرائيل من المحتمال أن تستمر لسنوات خاصة مع عجزها عن تحييد البنية التحتية للحركة والتي تسمح لأفرادها بالاختباء تحت الأرض.