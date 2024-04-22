إخراج نحو 200 جثة من مقابر جماعية في مجمع مستشفى ناصر في غزة منذ السبت

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أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأنه اخرج في الأيام الثلاثة الاخيرة نحو 200 جثة لاشخاص قتلتهم القوات الاسرائيلية ودفنتهم في مقابر جماعية في مجمع مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة لوكالة فرانس برس: "ما زالت جهود الدفاع المدني مستمرة حتى اللحظة في عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخل مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وانتشلت طواقمنا منذ السبت نحو 200 شهيد".

وقال مسؤولان آخران في غزة لفرانس برس إنه تم إخراج 283 جثة منذ السبت، فيما لم يدل الجيش الإسرائيلي باي تعليق حتى الآن.