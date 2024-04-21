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جريمة مروعة.. الضحية فتى 15 عامًا ومرتكبها أحد جيرانه!

21
APRIL
2024
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كشفت الأجهزة الأمنية، تفاصيل جريمة مريعة راح ضحيتها فتى 15 عاما على يد جاره في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية في مصر.

وبدأت الحادثة بتلقي أجهزة الأمن في المنطقة، بلاغا بالعثور على جثة فتى مقتول داخل شقة سكنية بمنطقة الفيلا دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثمان كان عاريا على سرير وبه جروح طعنية وذبحية.

وقالت شقيقة المجني عليه، في تصريح لوسائل إعلام مصرية كاشفة عن بعض تفاصيل الحادثة: إن المتهم خطف أخيها قبل 3 أيام وذبحه وسرق أعضائه البشرية، وحين عثروا على جثته وجدوها مقسمومة نصفين بشكل طولي وأجزاء من أعضائه غير موجودة مثل، العين".

وأضافت أن "أحمد (الضحية) كان ابنا لها وليس أخا"، مشيرة إلى أن "الجار كان يعطي أخيها أموالا ويستدرجه بها من قبل عيد الفطر، ولما كنا نبحث عنه في كل مكان وجدنا المتهم يؤكد لنا (اطمئنوا هنلاقيه)، حتى اشتمت سيدة من الجيران رائحة كريهة تنبعث من شقته حيث عثر على جثة أحمد على نحو مأساوي".

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بالعثور على جثة فتى مبلغ بتغيبه وبها جروح قطعية وذبحية داخل إحدى الشقق السكنية بالمنطقة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية" كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا.

روسيا اليوم
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