"ردا على استهداف الحشد الشعبي".. المقاومة العراقية تقصف هدفا حيويا في "إيلات" المحتلة

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نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية عراقية، وقوع انفجار ضخم هزّ قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد.

وأوضحت المصادر أن الانفجار جاء نتيجة غارة جوية مجهولة المصدر وقعت في منتصف ليل الجمعة.

كما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

هذا وكشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.

وفي وقت لاحق أعلنت المقاومة العراقية أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر هدفا حيويا في إيلات بالأراضي المحتلة، مضيفة ان الهجوم جاء ردا على "انتهاك السيادة العراقية واستهداف مقرات الحشد".