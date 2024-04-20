وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" إن انفجارات عدة وقعت داخل قاعدة "كالسو" في منطقة المسيب شمال محافظة بابل العراقية.

وأشار إلى أن قصفا استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي داخل قاعدة "كالسو"

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كما نقلت وكالة فرنس برس عن مصادر أمنية قولها إن الانفجار خلف قتيلا وعددا من الجرحى.

هذا وكشف مسؤول في وزارة الداخلية أن "الانفجار طال العتاد والأسلحة من السلاح الثقيل والمدرّعات"، فيما لم يحدد الجهة التي تقف وراء القصف.



وذكر مسؤول دفاعي أميركي لـ"سكاي نيوز عربية": "لم نشنّ أي قصف داخل العراق ولا علاقة لنا بانفجارات قاعدة الحشد".