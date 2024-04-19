بن غفير يدعو لـ "إعدام الفلسطينيين" لتخفيف اكتظاظ السجون

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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن عقوبة الإعدام هي "الحل الصحيح" لمشكلة اكتظاظ السجون.

وكتب الوزير المتطرف في منشور عبر منصة "إكس": "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 (في المجموع 1600) مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين".

وأضاف: "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة السجون الموجودة في مصلحة السجون".

ويقصد بن غفير بالسجناء الأمنيين الفلسطنيين المحكوم عليهم في قضايا تخص التورط في هجمات ضد إسرائيل.

وأضاف: "أرحب بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة"، معتبرا أن "عقوبة الإعدام للإرهابيين هي الحل الصحيح لمشكلة السجن.. وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".