"قضية الذهب الكبرى".. قرار جديد من هيئة مصرية بحق رجل الأعمال هشام الحاذق

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سحبت هيئة الثروة المعدنية المصرية منجم "حمش" من رجل الأعمال هشام الحاذق ورجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني، بسبب مخالفات بيئية جسيمة رصدتها الأجهزة الأمنية.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن "هيئة الثروة المعدنية قررت فسخ التعاقد مع شركة ماتز هولدينج المملوكة لرجل الأعمال هشام الحاذق، وسحبت منجم حمش منه ومن رجل الأعمال عبد الباسط حمزة السوداني".

وكانت الأجهزة المختصة بالبيئة "رصدت مخالفات بيئية بمنجم حمش والذي كان يديره رجل الأعمال هشام الحاذق وشركته ماتز هولدينج، وحررت عدة محاضر ضده بسبب ارتكابه مخالفات بيئية جسيمة لاستعمالهم مادة سيانيد الصوديوم السامة، مما أدى إلى حدوث عدة مخالفات".

وقررت جهات التحقيق في وقت سابق "إخلاء سبيل رجل الأعمال هشام الحاذق، صاحب قضية الذهب الكبرى، بعدما تم القبض عليه في شهر يناير الماضي إثر الكشف عن تورطه في مخالفات أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب في مصر وكذلك التلاعب في الأسعار".

وأوضحت أن "قرار الإفراج عن هشام الحاذق يأتي مع استمرار التحقيقات في قضية الذهب الكبرى التي كشفت عنها الأجهزة الرقابية ضمن جهودها للعمل على إعادة التوازن وضبط الأسعار في الأسواق المصرية وعلى رأسها سوق الذهب".