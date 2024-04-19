تونس.. القبض على إرهابي مصنف بأنه "خطير جدا"

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أعلنت الداخلية التونسية مساء يوم الخميس إلقاء القبض على أمير كتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف خطير جدا محمود السلامي والملقب بـ"يوسف".

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على السلامي إثر نصب كمين محكم بأحد المسالك المؤدية إلي معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.

وأفادت في البيان بأنه تم حجز أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة كانت بحوزته.

وذكرت في بيانها أن السلامي التحق بالتنظيمات الإرهابية وشارك في عدة عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية وعمليات سلب وترويع للمواطنين بالجهة.

وأكدت أن الأبحاث لا تزال متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال إشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 68 لعيد قوات الأمن الداخلي عن إلقاء القبض على إرهابي من طرف الوحدات الأمنية مثمنا التضحيات التي تقوم بها القوات الأمنية في التصدي لشبكات الإرهاب.