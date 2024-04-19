سطو مسلح على "بنك فلسطين" في رام الله

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أعلن المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، يوم الخميس، أن عملية سطو مسلح نفذت على "بنك فلسطين" برام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن مجهولين نفذوا سطوا مسلحا على فرع أحد البنوك في بيت عور التحتا غرب رام الله وسرقوا مبلغا ماليا.

وأوضح ارزيقات في بيان صحفي مقتضب أن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرتا فورا بإجراءات البحث والتحري وملاحقة الفاعلين.

ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي 3 أشخاص يرتدون خوذات ويحمل أحدهم مسدسا وهم يقتحمون البنك.

كما وثقت المقاطع عملية الاستحواذ على مبلغ مالي وفرار المنفذين.