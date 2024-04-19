living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تونس.. رفض الإفراج عن قيادية بـ"الحزب الدستوري الحر"

19
APRIL
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قالت إذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن القيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" مريم الساسي وتأحيل محاكمتها إلى جلسة لاحقة.
 
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي وذلك بتهم تتعلق بتدليس بيانات معلوماتية وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل ما نسب إليها.
 
والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه تم منع منوبتها بوصفها مترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة من إيداع أي وثيقة في أي مكتب ضبط.
 
وأضافت هيئة الدفاع أن مكتب الضبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض تسلم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16 أبريل 2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
 
وعبرت هيئة الدفاع عن إدانتها هذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات وكذلك حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتع بالخدمات الإدارية كسائر المواطنين.
 
وأكدت هيئة الدفاع أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلفون بمكتب الضبط في هيئة الانتخابات.
 
جدير بالذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي مودعة حاليا بالسجن.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   