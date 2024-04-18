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سيول وفيضانات وانهيارات أرضية تضرب حضرموت باليمن

18
APRIL
2024
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شهدت محافظة حضرموت في جنوب شرق اليمن تأثيرات سلبية بسبب المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، حيث حذرت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية من احتمالية حدوث انهيارات صخرية، داعية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن الجبلية المعرضة للخطر. 
 
وأفادت مصادر محلية بأن الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة تسببت في فيضانات وسيول في بعض المناطق، مما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية والممتلكات. كما أغرقت السيول عدة مناطق وجرفت عشرات السيارات، وقطعت خطوط الطرق الرئيسية بين الساحل ووادي حضرموت والمناطق الشرقية، إضافة إلى الطريق الدولي المؤدي إلى سلطنة عُمان. 
 
وفي سياق متصل، لقي شاب حتفه غرقاً مساء الأربعاء في المكلا، عاصمة حضرموت، بسبب السيول الجارفة. 
 
من جهة أخرى، قامت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بتحديد مناطق معرضة لخطر الانهيارات الصخرية، مثل المكلا القديمة، نتيجة وجود كتل صخرية غير مستقرة على مجاري السيول وطرق المنطقة. 
 
وفي إطار الإجراءات الوقائية، أمر محافظ حضرموت بتعليق الدراسة في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة يوم الخميس، وذلك لضمان سلامة الطلاب والمواطنين. 
 
توقع مركز الإنذار المبكر هطول أمطار غزيرة في الساعات القادمة على مناطق المحافظة الشرقية، مما يزيد من خطر الفيضانات والانهيارات الصخرية. 
 
وفي ضوء هذه التحذيرات، يجدد المركز دعوته للمواطنين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المعرضة للانهيارات، وعدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار. 
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