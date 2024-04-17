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أفادت مصادر رسمية فلسطينية، في تصريحات ل"سكاي نيوز عربية" اليوم، أن الولايات المتحدة تضغط من أجل سحب مشروع قرار بشأن العضوية الكاملة لفلسطين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت المصادر الرسمية الفلسطينية : إن "واشنطن تضغط على المجموعة العربية لسحب مشروع قرار قبول فلسطين عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة المقرر التصويت عليه غدا الخميس".

وأضاف المصادر: أن الإدارة الأميركية هددت باستخدام "الفيتو" لإجهاض القرار في مجلس الأمن حال قدم للتصويت عليه.

وتابعت:" أن "القرار الفلسطيني والمجموعة العربية هو عدم سحب القرار وطرحه للتصويت عليه رغم التهديد بالفيتو الأميركي".

وكانت مصادر دبيلوماسية أفادت بأن مجلس الأمن الدولي سيصوت الخميس على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.