نداء "أممي" لجمع 2.8 مليار دولار لصالح غزة والضفة الغربية

A + A -

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن المنظمة الأممية ستوجه الأربعاء نداء لجمع 2,8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.

وقال أندريا دي دومينيكو في مؤتمر صحافي عبر الفيديو "سننشر غدا النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام. مع المجموعات الإنسانية، نطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".

وأضاف "بالتأكيد، تسعون في المئة (من المبلغ) مخصصة لغزة"، موضحا أن الخطة الإنسانية للعام 2024 قدرت بداية بأربعة مليارات دولار، لكنها خفضت الى 2,8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية.

وبعد بضعة أيام من هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وبدء الرد الإسرائيلي الانتقامي في قطاع غزة، وجهت الأمم المتحدة نداء عاجلا أول لجمع 294 مليون دولار.

وتم تعديل النداء بداية نوفمبر ليرفع الى 1,2 مليار دولار بهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحا لنحو 2,7 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية (2,2 مليون في غزة و500 الف في الضفة الغربية) وذلك للفترة الممتدة حتى نهاية 2023.