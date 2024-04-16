أمطار غزيرة وسحب ركامية.. حالة عدم استقرار جوي في الإمارات

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تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى الأربعاء، يرافقها سقوط كميات وفيرة من الأمطار على مختلف مناطق الدولة.

وأظهرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار مختلفة الغزارة مصحوبة بالبرق والرعد.

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحياناً، حتى ظهر الثلاثاء، منوهاً بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء، ستبدأ موجة أمطار جديدة من المناطق الغربية، وتشمل مناطق متفرقة من الدولة، حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.