الخارجية الأردنية تستدعي سفير إيران في عمان!

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استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإيراني في عمان وطلبت من بلاده الكف عن "التشكيك" في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية بعد إعلان المملكة اعتراض "أجسام طائرة" أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي في مقابلة مع قناة "المملكة" الرسمية أن "الوزارة استدعت الأحد سفير إيران وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، ويتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن".

وأضاف: "للأسف كانت هناك تصريحات مسيئة للأردن من وسائل إعلام إيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وأوضح الصفدي أن "مشكلة إيران هي مع إسرائيل وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وقال: "نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر يجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء إليه".

وأكّد أنه "إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، وهذا موقف نؤكده بشكل واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر".