"الحادث لم ينته بعد"... اسرائيل تعترف بأضرار في قاعدة عسكرية!

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زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري إن إيران أطلقت عشرات الصواريخ الباليستية على إسرائيل، مما تسبب في أضرار طفيفة بقاعدة عسكرية. وأضاف أن معظم الصواريخ تم اعتراضها بواسطة نظام الدفاع الجوي بعيد المدى "أرو". ويقول إن معظم الصواريخ تم إسقاطها خارج المجال الجوي الإسرائيلي. وقال هاجاري إن أحد الاصطدامات أدى إلى إصابة فتاة صغيرة في النقب، وتسببت اصطدامات أخرى في "أضرار طفيفة في البنية التحتية" في قاعدة عسكرية. ويقول إن الطائرات المقاتلة أسقطت العشرات من صواريخ كروز وعشرات الطائرات بدون طيار. وفي المجمل، أطلقت إيران أكثر من 200 قذيفة على إسرائيل، بحسب هاجاري. ويقول إن الحادث لم ينته بعد.