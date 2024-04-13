زفاف يتحول إلى مأساة!

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تحول أحد الأعراس في قرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا المصرية إلى مأساة كبيرة بعد أن انفجرت اسطوانة غاز في منزل أهل العروس الواقع في أحد الشوارع الضيقة بالقرية.

وتسبب انفجار أسطوانة الغاز بعشرات الإصابات، وبينهم نساء وأطفال، إذ تصادف وجود العشرات خارج البيت.

وقد استقبلت مستشفيات أبوقرقاص ومستشفى المنيا العام أكثر من 50 حالة ما بين رجال ونساء أصيبوا بحروق متفاوتة بعضها وصلت نسبتها لأكثر من 80 في المئة جراء هذا الانفجار.

من جهته، انتقل مدير أمن المنيا إلى المستشفى لمتابعة حالات المصابين، كما تم رفع درجة الطوارئ القصوى داخل المستشفيات المنيا العام وأبوقرقاص والمستشفى الجامعي، ولا تزال تبذل الجهود الصحية والأمنية لإحصاء أعداد المصابين.

وأفاد أحد شهود العيان بأن المدعوين فوجئوا خلال حضور عرس في منزل أحدهم بحريق وتسريب في إسطوانه غاز داخل منزل العروس، لافتا إلى أن المدعوين حاولوا السيطرة على الحريق بداية، غير أنه حدث انفجار شديد، فيما تسبب ضيق الشارع والمكان في زيادة الإصابات ما بين حروق خطيرة وأخرى متفاوتة.