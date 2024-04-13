"سوريا المعذبة ولبنان وكل الشرق الأوسط".. رسالة من البابا فرنسيس!

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أعرب البابا فرنسيس، عن "حزنه" بسبب "الصراع في فلسطين وإسرائيل" على خلفية الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وذلك في رسالة وجهها بمناسبة نهاية شهر رمضان.



وجاء في رسالة كتبها البابا البالغ 84 عاما وأرسلت إلى قناة "العربية" بمناسبة انتهاء شهر رمضان ونشرها الفاتيكان "أشعر بالحزن بسبب الصراع بين فلسطين وإسرائيل".



وأضاف البابا في رسالته، "ليتوقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة حيث تحدث كارثة إنسانية، ولتصل المساعدات إلى السكان الفلسطينيين الذي يتألمون بقسوة، وليطلق سراح الرهائن الذين خطفوا في تشرين الاول".

وتطرق البابا إلى "سوريا المعذبة ولبنان وكل الشرق الأوسط".



وتابع البابا في رسالته، "كفى، توقفوا! من فضلكم، أوقفوا ضجيج السلاح وفكروا في الأطفال، وفي كل الأطفال كما تفكرون في أبنائكم".



وختم، "إنهم بحاجة إلى بيوت ومدارس وحدائق، وليس إلى قبور وخنادق!".