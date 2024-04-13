اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.. هذا ما حصل في أنطاليا!

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أعلن مكتب الحاكم المحلي ومحطات بث أن شخصا لقي مصرعه وأصيب سبعة آخرون أمس الجمعة في إقليم أنطاليا بجنوب تركيا بعد اصطدام كابينة عربة تلفريك بعمود مكسور.



وقال مكتب الحاكم في بيان عبر منصة "إكس" إن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما تم تعليق 24 كابينة في الهواء.



وأشار المكتب الى أن وحدات الإنقاذ الطارئة قامت بإجلاء 40 شخصا من سبع كبائن للتلفريك، وتستمر الجهود لإجلاء 134 شخصا تقطعت بهم السبل في كبائن أخرى.



وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومركبات أخرى إلى مكان الحادث لجهود الإخلاء من خط التلفريك.