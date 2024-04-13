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"العد التنازلي" الإيراني الأخير.. تحذيرات من فتح الأجواء أمام إسرائيل!

13
APRIL
2024
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أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا قرائي أشتياني أن أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أمام إسرائيل لضرب إيران، ستلقى الرد الحاسم من بلاده.

وأكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني جواد كريمي قدوسي قائلا: بعد معاقبة الكيان الصهيوني في الساعات القادمة، سيفهم أنه سيعاقب بـ"سجيل" و"خيبر شكن" و"شهاب" الإيرانية في حال أقدم على اغتيال شخصيات جبهة المقاومة في أي مكان في العالم.

بدوره، كتب نائب شؤون العمليات في الحرس الثوري الإيراني العميد عباس نيلفروشان في حسابه عبر منصة "إكس": الوعد الصادق.

ونشر في تدوينته صورة لصاروخ مرسومة بكلمتي "الوعد الصادق" باللون الأحمر.

يشار إلى أن صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أفادت قبل يومين أن إيران أوقفت ردا عسكريا كبيرا على إسرائيل في اللحظات الاخيرة بعد تحذير أمريكي لطهران بأن واشنطن ملزمة بالدفاع عن إسرائيل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "هناك دلائل متزايدة على أن إيران كانت تستعد في الأيام الأخيرة لضربة انتقامية ضد إسرائيل ردا على اغتيال 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني بينهم العميد قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاجي رحيمي في قصف استهدف قنصلية إيران في دمشق.

روسيا اليوم
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